«Итоговые 8:0 точно понравились тем, кто смотрел игру с трибун»

Тренер сборной России по футболу Валерий Карпин хотел бы вновь сыграть со сборной Кубы, но уже на территории соперника. Об этом он рассказал после завершившегося со счетом 8:0 матча Россия—Куба в Волгограде. Все восемь мячей забили разные футболисты российской команды. Эта товарищеская встреча стала последней в сезоне для отечественной сборной. Среди зрителей матча на «Волгоград Арене» был и спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Критиковать футбольную сборную давно стало привычным делом, даже национальным развлечением. Любопытно, но перед матчем с Кубой критические стрелы в адрес команды летели задолго до стартового свистка. Не хотят, мол, играть наши футболисты за сборную, нет мотивации, да и соперник из второй сотни рейтинга FIFA никому не нужен. В целом спорить с подобными аргументами сложно, ибо все вроде как по делу.

Только вот правильно выбранная локация и грамотный пиар привели к тому, что на трибунах «Волгоград Арены» собрались больше 40 тыс. человек.

Плюс прямая трансляция на федеральном канале и, конечно, множество представителей различных СМИ в гуще событий. Глядя на трибуны и вообще на весь этот антураж, никак нельзя было сказать, что происходящее никого вокруг не интересует.

Да и спортсмены при поддержке болельщиков начали так, что небу жарко стало. Футболисты пытались не просто забить — они старались сыграть красиво. Александр Головин и Иван Обляков выдавали такие розыгрыши, что фанаты аплодировали. А Александр Сильянов даже пытался забить через себя в падении. В итоге в первом тайме положили Кубе три мяча.

Далер Кузяев, который вышел в стартовом составе, говорил о том, что происходило на трибунах, не без восхищения: «Атмосфера была шикарная. Они гнали нас в первые минуты, очень приятно играть на таком стадионе. Спасибо болельщикам, что, несмотря на погоду, они пришли и поддерживали нас, мы это ценим».

Во втором тайме пошли замены. Так как матч был официальный, их можно было сделать всего шесть. Карпин использовал все: впереди в этот раз созидали Александр Соболев и Александр Мостовой, сборная в итоге забила еще пять голов, а Сергей Пиняев на 85-й минуте не реализовал пенальти.

Итоговые 8:0 точно понравились тем, кто смотрел игру с трибун. Ну а главный тренер Валерий Карпин, как и положено наставнику, был доволен не всем: «Концовка первого тайма мне не понравилась. Да, забили третий гол, оставалось там минут семь-восемь. Вот эти семь-восемь минут не понравились, например».

Кстати, после финального свистка на весь стадион заиграла знаменитая песня про Валеру. Это Карпину тоже не понравилось: «Я считаю, что выделять кого-то лишнее. Есть Валеры, Пети, Васи. Не считаю, что правильно акцентировать на этом внимание. Лучше акцентировать внимание на всей сборной, а не на каком-то одном человеке».

Так что какой-то эйфории после матча не было ни у тренерского штаба, ни у игроков.

Что касается соперника, то даже Куба дает возможность реализовывать тренерские наработки, рассказал “Ъ FM” защитник Александр Сильянов: «В принципе мы на тренировках наигрывали, что будем делать даже, может быть, не с Кубой, а с другими соперникам, потому что сборная этой страны почти не прессинговала. Мы тренировали там прессинг, что-то еще».

Несмотря на яркую победу, рассуждений на тему, зачем нам нужны такие матчи, скорее всего, не станет меньше. Но опыт Волгограда показал, что при хорошем настрое команда Карпина словно профессиональная труппа театра может гастролировать по регионам и даже собирать стадионы. А в нынешней ситуации это уже неплохо.

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