Защита бывшего замглавы Дзержинского района заявила о фальсификациях по делу

Пермский краевой суд рассматривает апелляционную жалобу бывшего заместителя главы Дзержинского района Николая Ракинцева, осужденного за превышение должностных полномочий. Как сообщает Properm.ru, в ходе заседания защитники бывшего чиновника заявили о возможной фальсификации одного из основных доказательств по делу — протокола общего собрания жильцов дома по ул. Подлесной, 17.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Properm.ru Фото: Properm.ru

Напомним, по версии следствия, Николай Ракинцев дал незаконное указание исключить заявку жильцов на получение субсидий для благоустройства в рамках муниципальной программы по формированию благоприятной городской среды. Как установили следствие и суд, замглавы района не устроил подрядчик, которого выбрало собрание. В сентябре этого года Дзержинский райсуд Перми приговорил господина Ракинцева к запрету занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на четыре года.

Николай Ракинцев с версией силовиков не согласен. По его версии, выбранный жильцами подрядчик завысил смету расходов. В апелляционной жалобе указывается, что почерковедческое исследование решения собрания, проведенное по инициативе защиты, сделало вывод о возможной фальсификации документа. Представитель осужденного заявил ходатайство о назначении судебной эксперты, в удовлетворении которого было отказано.