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Заболеваемость COVID-19 в Нижегородской области выросла за неделю в 1,7 раза

В Нижегородской области за неделю с 13 по 19 ноября выявлено 1264 новых случая заражения COVID-19. Это в 1,6 раза больше по сравнению с неделей ранее, сообщает правительственный портал Объясняем.рф.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За неделю в регионе госпитализировано 97 человек, выздоровело 876 нижегородцев. Умерших нет.

В цело по России за минувшую неделю COVID-19 заболели 58,15 тыс. человек, госпитализировано 6,4 тыс., умерли 93 человека.

Андрей Репин

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