Умер экс-глава Нижневартовска Сергей Великопольский

Скончался бывший первый секретарь Нижневартовского ГК КПСС (Ханты-Мансийский автономный округ) Сергей Великопольский. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора тюменской области Александра Моора Фото: Telegram-канал губернатора тюменской области Александра Моора

По словам главы региона, Сергей Великопольский был героем «становления и развития топливно-энергетического комплекса Западной Сибири». «При нем город (Нижневартовск. — «Ъ-Урал») начал бурно развиваться, а нефтяники вышли на миллионую добычу на Самотлорском месторождении»,— сказал Александр Моор.

Сергей Великопольский в 1965-1969 годах работал первым секретарем Тюменского ГК ВЛКСМ, в 1969-1978 годах занимал должности секретаря, второго, первого секретаря Нижневартовского ГК КПСС. Господин Великопольский был участников освоения Самотлорского нефтяного месторождения, строительства Нижневартовска и создания Западно-Сибирского ТЭК.

Самотлор — крупнейшее в России и седьмое по размеру в мире нефтяное месторождение. За годы эксплуатации месторождений АО «Самотлорнефтегаз» добыло 2,9 млрд тонн нефти и 400 млрд куб. м газа.

Василий Алексеев

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