Мэрия Чебаркуля инициировала проверку Уральского кузнечного завода из-за дыма

Администрация Чебаркуля направила обращение в Роспотребнадзор по поводу выбросов Уральского кузнечного завода. Черно-коричневого дым из труб предприятия зафиксировали городские экологии вместе с сотрудниками министерства экологии Челябинской области, сообщила мэр Чебаркуля Светлана Виноградова в своем telegram-канале.

«По результатам первичных наблюдений будет составлен акт, материалы направят в прокуратуру. Необходимо выяснить состоит ли данная организация на учете как объект негативного воздействия на окружающую среду, выплачиваются ли экологические взносы и многое другое»,– написала глава города. По ее словам, как только прокуратура выдаст разрешение, начнется комплексная проверка деятельности предприятия.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Уральский кузнечный завод» было зарегистрировано в Чебаркуле в 2014 году. Предприятие оказывает услуги по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла. Владельцем и директором предприятия является Алексей Гринько. Среднесписочная численность работников – 33 человека. В 2022 году предприятие получило выручку в сумме 201,7 млн руб., чистая прибыль превысила 5 млн.

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