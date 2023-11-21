В Татарстане на трассе М-12 заработали аварийные комиссары

На автодороге М-12 в Татарстане заработала служба аварийных комиссаров. Об этом в ходе брифинга в Кабмине сказал замглавы правления госкомпании «Автодор» Геннадий Жилин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Аварийные комиссары будут оказывать водителям техпомощь, первую медпомощь, помогать с дозаправкой, организовывать эвакуацию машин, вызывать экстренные службы на место ЧП, контролировать состояние дорожной инфраструктуры.

По словам господина Жилина, аварийные комиссары будут выезжать на место ЧП не позднее чем через 20 минут. Всего на территории Татарстана будут работать шесть экипажей службы, а на протяжении всей трассы — 27.

"Ъ-Казань"