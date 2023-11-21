Курганская область получит 260 млн рублей на развитие сельских территорий

Министерство сельского хозяйства РФ поддержало заявку Курганской области на предоставление средств по проекту «Комплексное развитие сельских территорий» на 2024 год. Регион получит из федерального бюджета 260 млн руб. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Вадим Шумков. «Из областного бюджета добавим софинансирование»,— отметил он.

По словам Вадима Шумкова, эти средства позволят реализовать несколько проектов. В их числе капитальный ремонт начальной школы и строительство спортивной площадки в Мишкино, приведение в порядок центра ветеринарии и стадиона в Куртамыше, ремонт детско-юношеской спортивной школы и детско-юношеского центра в Целинном. Также часть средств программы направят на завершение газификации поселка Лебяжье.

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