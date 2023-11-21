ХК «Трактор» сообщил об участившихся случаях недобросовестной продажи билетов

В хоккейном клубе «Трактор» сообщили об участившихся в последнее время случаях недобросовестной продажи билетов на матчи клуба. Руководство ХК связывает это с тем, что девять последних домашних матчей команды собрали на трибунах челябинской арены аншлаги.

«Напоминаем, что приобрести билеты на игры “черно-белых” в Челябинске можно только на официальных ресурсах клуба и у прямых партнеров “Трактора”»,— сообщают в пресс-службе команды. К ним относятся кассы ледовой арены, официальный сайт клуба, его мобильное приложение для iOS и Android, «Яндекс. Афиша» и «Кассы.ру».

В «Тракторе» призывают «не пользоваться услугами мошенников», отмечая, что приобретение билетов на сторонних ресурсах не гарантирует посещение матча.

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