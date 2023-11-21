В Челябинской области на 47% выросла заболеваемость COVID-19 за неделю

За неделю с 13 по 19 ноября в Челябинской области зарегистрировано 1380 случаев заболевания COVID-19. Это на 444 случай или 47,4% больше, чем на предыдущей неделе, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Большинство заболевших – более 88% – взрослое население. На неделе с 13 по 19 ноября рост заболеваемости зафиксирован почти во всех возрастных группах, кроме детей от года до шести лет. Больше всего новых случаев – 111 выявлено среди людей 50-64 лет.

За весь период наблюдения COVID-19 на территории Челябинской области зарегистрировано 420662 случаев заболевания.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте