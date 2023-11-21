В Татарстане ремонт республиканских дорог выполнен на 92%

Ремонт республиканских дорог в Татарстане в настоящее время выполнен на 92%. Всего на эти цели выделили 10,1 млрд руб., заявил в ходе брифинга глава Минтранса региона Фарит Ханифов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, выполнение ремонтных работ на республиканских дорогах оказалось на 6% больше, чем годом ранее.

Всего на республиканских дорогах планируется построить и отремонтировать 106 объектов. На 70 из них работы уже завершены.

"Ъ-Казань"