В Татарстане ремонт республиканских дорог выполнен на 92%
Ремонт республиканских дорог в Татарстане в настоящее время выполнен на 92%. Всего на эти цели выделили 10,1 млрд руб., заявил в ходе брифинга глава Минтранса региона Фарит Ханифов.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По его словам, выполнение ремонтных работ на республиканских дорогах оказалось на 6% больше, чем годом ранее.
Всего на республиканских дорогах планируется построить и отремонтировать 106 объектов. На 70 из них работы уже завершены.