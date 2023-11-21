Средняя зарплата в Башкирии в августе уменьшилась на 4,2%

В Башкирии в августе средняя номинальная начисленная зарплата по сравнению с июлем уменьшилась на 4,2%, составив 56,4 тыс. руб., следует из оперативных данных Башстата. В июле показатель составил 58,8 тыс. руб.

По сравнению с августом 2022 года средняя начисленная зарплата увеличилась на 14,6%. Реальная зарплата при этом по сравнению с августом прошлого года выросла на 10,5%. При этом в сравнении с июлем она уменьшилась на 4,3%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата рассчитывается исходя из фонда заработной платы, деленного на среднесписочную численность работающих, отмечается в комментариях к исследованию. В фонд зарплаты включаются начисления в денежной и натуральной формах, отпускные, стимулирующие доплаты и надбавки, премии и единовременные поощрения, компенсационные выплаты, оплата питания, жилья и топлива, носящая систематический характер. Начисленная заработная плата включает налоги и удержания с работника в соответствии с законодательством.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте