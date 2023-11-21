В Самаре запретили строить жилье на площадке с хлебозаводом

Мэрия Самары отказала ООО «Специализированный застройщик "Стрелка"» в строительстве многоэтажных жилых высотных домов в Куйбышевском районе. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жилье предлагалось возвести на участке площадью восемь тыс. кв. м на ул. Шоссейная. На его территории находится хлебозавод.

Чиновники отказали застройщику в возведении зданий на основании отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе Самары. В октябре текущего года в Самаре прошли публичные слушания по вопросу застройки указанной территории.

На них только один горожанин выступил против возведения жилья. Он предложил вместо высотки построить на участке спорткомплекс. Голосов за проект возведения жилого дома на указанной площадке на слушания не поступало.

Георгий Портнов