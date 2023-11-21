Минтарифов получило полномочия по регулированию тарифов на подъездных путях железнодорожного транспорта

Краевое министерство тарифного регулирования и энергетики получило от краевого правительства новые полномочия по регулированию тарифов на транспортные услуги. Об этом свидетельствует документ постановления правительства Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Согласно документу от 17 ноября, минтарифов теперь наделено функциями по регулированию тарифов на подъездных путях железнодорожного транспорта. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Ранее на площадке Пермской торгово-промышленной палаты прошел круглый стол, в рамках которого был рассмотрен проект приказа об утверждении порядка государственного регулирования тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных путях железнодорожного транспорта. В обсуждении приняли участие представители организаций промышленного железнодорожного транспорта, потребители транспортных услуг и специалисты министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края.

Представители организаций предложили внести ряд изменений в проект приказа, а именно: увеличить срок предоставления документов для установления тарифов и предусмотреть альтернативный способ их расчета. Кроме того, стороны обсудили особенности договорных отношений между организациями промышленного железнодорожного транспорта и потребителями транспортных услуг в случае введения государственного регулирования тарифов.