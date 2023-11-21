На участке трассы Курган — Тюмень ограничено движение из-за смертельного ДТП

На 171-м км трассы Курган — Тюмень в Тюменском районе легковушка столкнулась с грузовиком. Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, водитель легковой машины погиб.

По предварительным данным ГИБДД, водитель Renault Sandero выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Iveco, в результате чего погиб. О других пострадавших информации нет.

Движение на участке трассы осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях.

Полина Хабарова

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