На участке трассы Курган — Тюмень ограничено движение из-за смертельного ДТП
На 171-м км трассы Курган — Тюмень в Тюменском районе легковушка столкнулась с грузовиком. Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, водитель легковой машины погиб.
По предварительным данным ГИБДД, водитель Renault Sandero выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Iveco, в результате чего погиб. О других пострадавших информации нет.
Движение на участке трассы осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях.