В Лодейном поле произошел крупный пожар на частной ферме

В городе Лодейное поле Ленинградской области в ночь на 21 ноября произошел крупный пожар в ангаре частного фермерского хозяйства, сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти.

Сообщение о возгорании поступило в 4:05 21 ноября. Хозяйственная постройка, в которой живут сельскохозяйственные животные, горела на площади 375 кв. м. По информации 47news, владельцы фермы успели эвакуировать куриц и свиней из ангара до прибытия пожарных. К 4:40 пожар потушили. Информация о пострадавших не поступала.

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