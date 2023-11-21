Второй судья по обвинению фигуранта дела экс-директора СЭГЗ в Удмуртии взял самоотвод

В столице Удмуртии состоялось рассмотрение жалобы адвокатов на постановление о возбуждении уголовного дела в отношении директора ООО «Центр закупок и логистики» Олега Быкова. Он является вторым фигурантом в деле экс-директора СЭГЗ Сергея Мусинова, которых обвиняют в мошенничестве на предприятии и выводе нескольких сотен миллионов с завода. По итогу этого заседания судья взяла самоотвод. Дело рассмотрел Индустриальный районный суд Ижевска. Корреспондент «Ъ-Удмуртия» присутствовал на судебном заседании и пообщался с защитником обвиняемого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, расследование уголовного дела началось в августе 2022 года. Сторона защиты указывает на то, что следствие не провело экономическую экспертизу, несмотря на то, что бывший следователь по делу заявлял, что ее результаты представят суду в октябре 2023 года. Таким образом, сторона защиты ставит под сомнение законность возбуждения этого дела. В ходе рассмотрения жалобы Верховный суд Удмуртии вернул эти материалы на рассмотрение в Индустриальный районный суд Ижевска. После этого второй судья отстранился от дела.

Представитель защиты Максим Суманеев отметил, что все судьи уголовной направленности Индустриального суда Ижевска изучали вопрос законности возбуждения дела до его рассмотрения судом. По его словам, все судьи высказывались, что дело возбуждено правомерно. «Сейчас вопрос рассматривается по существу — об обоснованности возбуждения. Судья районного суда, осознавая этот факт, в начале судебного заседания заявила себе самоотвод, который мы поддержали. Возникает вопрос, а кто же из судей этого суда сможет объективно рассмотреть мою жалобу, которой уже более года? Посмотрим»,— рассказал господин Суманеев.

Отмечается, что на заседании также присутствовал экс-директор СЭГЗ Сергей Мусинов. По словам господина Суманеева, защита не раз заявляла о необходимости соединения дел. «Но несмотря на наши неоднократные ходатайства о том, что две параллельно рассматриваемые жалобы имеют один предмет и их необходимо объединить в одно производство, они так и не объединены. Но наши доводы услышаны»,— рассказал представитель защиты.