Компания получила участок в Башкирии для развития коневодства

ООО «Башагроген» получило без торгов участок площадью 73 га в Кушнаренковском районе для проекта по производству продукции коневодства, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

Компания планирует увеличить поголовье лошадей башкирской породы до 1,5 тыс. голов. Проект реализуется «для обеспечения импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер со стороны иностранных государств», отмечается в сообщении.

В текущем году минземимущество Башкирии предоставило предпринимателям 225 земельных участков общей площадью 26,6 тыс. га для импортозамещения в сельскохозяйственном производстве и пищевой промышленности, что на 211 участков больше, чем в 2022 году.

ООО «Башагроген» зарегистрировано в селе Старые Камышлы Кушнаренковского района в октябре 2002 года. Компания занимается разведением лошадей, ослов, мулов, лошаков, является племенным репродуктором. Принадлежит московскому АО «Мосагроген», которое производит ветеринарные препараты из поставленного «Башагрогеном» сырья. В 2022 году выручка «Башагрогена» составила 38,23 млн руб., убыток — 4,62 млн руб.

Майя Иванова

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