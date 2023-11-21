Детский сад с бассейном в Колпино достроят до конца 2023 года

В Колпино завершается реконструкция детского сада с бассейном, рассчитанного на 190 детей. Дошкольное учреждение введут в эксплуатацию в конце декабря 2023 года, сообщили в комитете по строительству правительства Петербурга.

Детский сад расположен в двухэтажном здании 1938 года постройки по адресу: Павловская улица, д. 31, лит. А. Работы ведет ООО «СУ-17», средства выделены в рамках адресной инвестиционной программы комитета по строительству на 2021-2023 годы.

Здание реконструировали и добавили к нему корпус, в котором разместился бассейн. В новом учреждении будут заниматься 10 групп: две ясельные по 15 человек и восемь дошкольных по 20. У каждой группы будет своя раздевалка, туалет, буфетная и спальня. В здании предусмотрены залы для занятий музыкой и физкультурой и бассейн.

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