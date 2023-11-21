Подросток угрожал ножом школьнику в Тбилисском районе

Полицейские проверяют информацию о конфликте двух подростков в Тбилисском районе Кубани. Один несовершеннолетний угрожал другому ножом в станице Тбилисской 20 ноября, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

По данным ведомства, в утреннее время на одной из улиц ранее конфликтовавшие подростки встретились, чтобы выяснить отношения. В один момент 17-летний подросток достал из рюкзака нож и стал угрожать им 14-летнему оппоненту, что заметил прохожий и остановил детей, заявили в пресс-службе.

Нож у подростка изъяли. По факту случившегося проводится проверка.

Вячеслав Рыжков

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