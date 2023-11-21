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Туристические поезда ГЖД за январь-октябрь перевезли 40 тысяч пассажиров

Перевозки пассажиров туристическими поездами пригородного сообщения на Горьковской железной дороге (ГЖД, филиал ОАО «РЖД») в январе-октябре 2023 года выросли на 43%. По данным пресс-службы ГЖД, всего за 10 месяцев такие поезда перевезли почти 40 тыс. пассажиров.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Одним из самых популярных направлений стал тур на ретропоезде с паровой тягой по маршруту Нижний Новгород — Арзамас.

Также высоким спросом пользуются туристические поезда сообщением Нижний Новгород — Моховые Горы, Нижний Новгород — Семенов, Казань — Свияжск и Казань — Кукмор. На каждом маршруте пассажиры могут посетить экскурсии, посвященные различным историческим личностям и событиям.

Андрей Репин

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