Мэрия Среднеуральска выделит почти 2 млрд рублей на ремонт очистных сооружений

МКУ «Управление ЖКХ» Среднеуральска (Свердловская область) может выделить до 1,9 млрд руб. на реконструкцию очистных сооружений города. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Выбранная компания должна начать работы сразу после заключения контракта, а завершить до 16 декабря 2025 года. Согласно проектной документации, производительность очистных сооружений составит 7,5 тыс. куб. м. в сутки очищаемых сточных вод. При этом должна быть предусмотрена возможность увеличения производительности до 15 тыс. куб. м. в сутки за счет дооснащения комплексом необходимого оборудования.

Подрядчику необходимо обследовать действующие объекты и недостроенные здания, провести инженерные изыскания, разработать проектную документацию, выполнить строительно-монтажные работы, а также установить газоочистное оборудование для снижения выбросов вредных веществ и распространения запахов. Срок службы очистных сооружений должен составить не менее 50 лет.

Ранее прокуратура Свердловской области установила, что результаты работы предыдущего подрядчика «Экохим-проект» «не отвечали требованию эффективности расходования бюджетных средств, так как привели к необоснованному снижению производительности очистных сооружений». Ущерб составил более 25,1 млн руб. В отношении подрядчика было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба»).

Анастасия Таначева

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