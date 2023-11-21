С горы Пикет в Сочи спасли четырех подростков

Сочинские спасатели вечером 20 ноября помогли четырем подросткам, застрявшим на горе Пикет. Две пары юношей и девушек заблудились в лесу на одном из склонов, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

В ведомстве рассказали, что дети развели костер в ожидании спасателей, но погода была неблагоприятная и согреться подростки не смогли. Потерявшихся успешно вывели из леса и передали родителям. Дети от 13 до 15 лет оказались жителями Сочи.

Медицинская помощь никому из подростков не понадобилась. Они лишь замерзли и промокли.

Вячеслав Рыжков

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