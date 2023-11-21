В Алтайском крае зампредом правительства назначен экс-начальник УФСИН

Новым зампредседателя правительства Алтайского края назначен экс-начальник УФСИН региона Валерий Усачев, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виктор Томенко.

«Валерий Николаевич — генерал-майор внутренней службы в отставке — будет координировать и организовывать работу органов исполнительной власти края по взаимодействию с федеральными коллегами по обеспечению безопасности и правопорядка. Кроме того, в его зону ответственности входит организация взаимодействия с вооруженными силами РФ, в том числе в рамках проведения специальной военной операции», - заявил господин Томенко.

Также, по словам главы региона, Валерий Усачев будет курировать вопросы антитеррористической безопасности и мобилизационной готовности.

Как указывается на сайте УФСИН края, 10 ноября на должность врио начальника ведомства был назначен Дмитрий Лапшин. В апреле 2020 года он был назначен на должность первого заместителя начальника УФСИН по Алтайскому краю.

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Александр Киселев