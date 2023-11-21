Работы по расширению двух кладбищ в Перми оценили в 25 млн рублей

ГКУ «Центр организации закупок» объявило электронный аукцион на выполнение работ по содержанию и ремонту элементов благоустройства объектов ритуального назначения (мест захоронения на кладбищах «Заозерское» и «Северное»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как указано в техническом задании, подрядчик должен подготовить площади для захоронения умерших и устроить проезды между кварталами. Площадь производства работ составит 20 га: на Северном кладбище — 15,4 га, на Заозерском — 4,6 га. Все работы требуется завершить к 10 июля 2024 года.

Максимальная цена контракта определена в 25,2 млн руб. Итоги аукциона подведут 30 ноября.