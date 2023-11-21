В Карелии открылось первое в России производство кофейных капсул

Компания «Кофейные технологии» открыла в Петрозаводске первый в России завод по производству кофейных капсул, сообщили в правительстве Карелии.

Инвестиции в производство не раскрываются, но сообщается, что завод открыли с привлечением государственных средств, выделенных Фондом по содействию кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Карелим и региональным Фондом развития промышленности. Клиентами компании станут транспортные компании, гостиницы и предприятия общепита.

Производство располагается на арендованной участке петрозаводского филиала «Инжиниринговая компания “АЭМ-технологии”», который компании порекомендовали в правительстве. Сейчас на заводе работает одна производственная линия и восемь человек, впоследствии линий будет три и количество персонала увеличится до 20. Отдельный конвейер будет упаковывать готовые капсулы.

«Во всем мире их делают в Швейцарии и в Италии. В дальнейшем у нас есть планы расширения и производства других, более известных форматов капсул. Оборудование на предприятии тоже единственное в своем роде — мы разрабатывали его сами в течение года совместно с китайскими инженерами»,— рассказал гендиректор компании Андрей Левунин.

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