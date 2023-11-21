Татарстан продлит субсидии для бизнесменов на покупку зарядок для электромобилей

Татарстан намерен продлить на один год субсидии для бизнесменов на приобретение зарядной инфраструктуры для электромобилей. Проект постановления опубликован на портале правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что в названии документа слова «2022–2023 годах» решили изменить на «2022–2024 годах». Также планируют возместить затраты не только на приобретение, но и на выпуск зарядной инфраструктуры для электрокаров.

Деньги на эти цели выделяют из бюджета Татарстана из средств субсидии, которые предоставляют из бюджета РФ. Документ в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу. Если он ее пройдет, то вступит в силу с начала следующего года.

"Ъ-Казань"