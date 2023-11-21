Депутаты исключили «Дом Гофмейстера» из перечня объектов продажи в Екатеринбурге

Комиссия Екатеринбургской городской думы по муниципальной собственности одобрила исключение объекта культурного наследия «Дом Гофмейстера» (ул. Малышева, 35) из перечня объектов, подлежащих продажи на конкурсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Фото: Сайт управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области

По словам заместитель начальника департамента по управлению муниципальным имуществом Владимира Захарова, здание не имеет предписаний со стороны судов по проведению необходимых работ. «Есть желание реализовать его путем передачи в аренду, чтобы арендатор провел соответствующие работы», — сказал господин Захаров.

Владимир Захаров пояснил, что закон предусматривает продажу на конкурсе только объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

«Дом Гофмейстера» был построен в середине XIX века и принадлежал иностранцу Ивану Гофмейстеру. Здание является образцом доходного дома второй половины XX столетия с использованием в декоре фасадов упрощенных классицистических форм.

Василий Алексеев

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