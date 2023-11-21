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Суд счел слишком строгой мерой запрет выезда за рубеж бывшему президенту «Стратегии»

Краевой арбитражный суд предложил управляющему обанкротившегося пенсионного фонда «Стратегия» дополнительное разъяснение требования ограничить выезд из России экс-руководителю фонда Петру Пьянкову. Об этом свидетельствуют данные судебного дела.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Из данных судебного разбирательства следует, что суд счел требования запрета невыезда за границу господину Пьянкову строгими и потребовал дополнительное разъяснение от «Стратегии» до 8 декабря. Ходатайство фонда на данный момент оставлено без движения.

Заявление об установлении для должника временного ограничения на выезд из Российской Федерации было подано в арбитраж 31 октября. Ранее, в октябре, суд признал господина Пьянкова несостоятельным и ввел в его отношении процедуру реструктуризации долгов. Сумма долга составила 73,4 млн руб.

«Стратегия» была одним из крупнейших НПФ в регионе. В марте 2016 года фонд лишился лицензии, в январе 2018-го был признан банкротом. Почти сразу после отзыва у НПФ лицензии, в апреле 2016 года, в отношении Петра Пьянкова было возбуждено уголовное дело. Он был признан виновным в хищении активов НПФ «Стратегия» на сумму более 220 млн руб., отмывании средств на 150 млн руб. и незаконном образовании юрлиц. В 2018 году суд приговорил господина Пьянкова к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 2 млн руб.

В сентябре 2022 года в отношении предпринимателя было возбуждено новое уголовное дело. Его признали виновным в присвоении и растрате средств НПФ на сумму 1,7 млн руб., совершенных с использованием служебного положения. За это преступление суд назначил Петру Пьянкову два года лишения свободы в ИК общего режима. Путем частичного сложения с предыдущим наказанием окончательно было определено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В начале августа 2023 года во время рассмотрения ходатайства Петра Пьянкова о замене неотбытой части наказания на более мягкое выяснилось, что недавно в отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело. Ему вменили неправомерные действия при банкротстве НПФ «Стратегия» и этапировали из ИК-11 в Ныробе, где он отбывал наказание после второго приговора, в пермский СИЗО-1.

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