На ремонт улицы в центре Уфы выделят до 31 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы выбрало подрядчика для ремонта улицы Благоварской по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщается на сайте госзакупок. Победителем аукциона стало ООО «Танып». Работы, которые профинансирует городской бюджет, выполнят за 31,1 млн руб. при первоначальной цене контракта 36,8 млн руб. (с дисконтом 15%).

Как указывается в аукционной документации, подрядчик, в частности, с 20 мая по 23 сентября 2024 года на улице обновит асфальт, отремонтирует бордюры, установит люки и нанесет разметку.

ООО «Танып» зарегистрировано в марте 2000 года в Уфе. Его учредителем является Овик Нргеян. Компания специализируется на строительстве дорог и автомагистралей. За 2022 год ее прибыль составила около 27,3 млн руб., выручка — около 760 млн руб.

Венера Хисамова

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