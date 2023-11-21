Работы на развязке в Зинино планируют завершить в декабре

Работы на транспортной развязке в уфимском поселке Зинино планируют завершить в декабре текущего года, сообщает пресс-служба администрации Уфы со ссылкой на слова начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы Константина Паппе.

По его словам, были усилены конструкции путепровода, строительство подпорных стенок опор находится на завершающей стадии.

Ранее в конструкции путепровода были выявлены дефекты. Возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) при строительстве развязки. По данным следствия, зафиксировано смещение двух опор моста.

В начале ноября мэрия сообщила, что все работы по устранению дефектов и отклонений путепровода в Зинино планируется завершить до конца ноября за счет разработчика проектной и рабочей документации — ООО «Уралдортранс».

Строительством объекта занималось АО «Уралмостострой». В состав объекта входят участок дороги от развязки на трассе М-5 до примыкания к Нагаевскому шоссе, путепровод и съезды.

Срок сдачи объекта неоднократно переносился.

Майя Иванова

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