Защитник ФК «Сочи» Ваня Дркушич провел матч за сборную Словении

Защитник футбольного клуба «Сочи» Ваня Дркушич сыграл за словенскую сборную в матче против Казахстана в рамках квалификации к Чемпионату Европы 2024.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

Словения на своем поле обыграла Казахстан — 2:1, а Ваня Дркушич появился на поле на 87-й минуте. Эта победа позволит Словении выступить в финальной части Евро-2024.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги в составе ФК «Сочи» Ваня Дркушич провел 12 матчей и забил два гола.

Евгений Леонтьев

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