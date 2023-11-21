Бездомного мужчину в Ижевске подозревают в систематических кражах имущества

В Удмуртии сотрудники полиции задержали 48-летнего бездомного мужчину по подозрению в совершении краж. По данным пресс-служба МВД по республике, он знакомился на улице с лицами, злоупотребляющими алкоголем, распивал с ними алкоголь по месту их жительства. При этом, находясь в квартирах потерпевших, мужчина похищал их имущество и затем сдавал в ломбарды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Всего в настоящее время установлена причастность полицейских к двум кражам. В одной квартиры он похитил телевизор, во второй — мобильный телефон.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время разыскивается похищенное имущество.