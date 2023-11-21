После отключений света в Каштаке на главного инженера МУП «Коммет» завели дело

Прокуратура Металлургического района Челябинска привлекла в ответственности руководство муниципального предприятия «Коммет» из-за постоянных аварий на сетях электроснабжения в поселке Каштак. В отношении главного инженера МУП возбуждено административное дело по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами), сообщат прокуратура Челябинской области.

Директору МУП «Коммет» «в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по содержанию электросетей и обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей» надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушений закона. Сейчас все повреждения на сетях устранены.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце октября и начала ноября в поселке Каштак из-за аварий отключали электроснабжение. По данным администрации Челябинска, проводится работа по определению точки подключения резервной линии электроснабжения поселка и возможности ее строительства. Ситуация остается на контроле прокуратуры района.

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