Перевозки водного транспорта через пристань Сарапула выросли в 2 раза

Водный транспорт Удмуртии наращивает показатели по количеству числа перевозок. Предварительные итоги работы транспортных компаний рассказал председатель правительства региона Ярослав Семенов, пишет пресс-служба главы республики. Заметные результаты показывает пристань в Сарапуле, к которой причаливают лайнеры с туристами из других регионов. Количество прибывших судов увеличилось вдвое в сравнении с прошлым годом —200 швартовок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Колегова Фото: Татьяна Колегова

Предприятие «Ижавиа» также побило рекорд по авиаперевозкам, число которых превысило 500 тыс. человек. Автобусы, трамваи и троллейбусы в Удмуртии перевозят более 160 млн человек.