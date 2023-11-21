Мэрия Перми заверила депутатов, что готова к уборке улиц от снега

Сегодня депутаты Пермской городской думы в рамках часа депутата на пленарном заседании заслушали доклад «О реализации мероприятий по повышению уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми в 2023 году». Вместо замглавы Перми Дмитрия Галиханова, отвечающего за блок «Благоустройство» в администрации Перми, доклад представил Дмитрий Мясоедов — начальник департамент дорог и благоустройства. Депутаты докладом чиновника остались довольны. Несколько народных избранников специально взяли слово, чтобы поблагодарить господина Мясоедова за проделанную работу и пожелать ему здоровья и терпения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Мясоедов

Дмитрий Мясоедов



Не обошли стороной депутаты традиционно спорный вопрос по уборке города Перми от снега. Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин обратил внимание на сегодняшний снегопад. По его словам, несколько депутатов даже опоздали на пленарное заседания из-за пробок. «Время снежных осадков. Какова ваша оценка: город готов к тому, чтобы у нас не было пробок, чтобы движение не было нарушено?» — поинтересовался спикер. Дмитрий Мясоедов заверил, что все службы давно готовы. Все вопросы были заранее отработаны, и работа будет вестись в плановом порядке. Депутат Сергей Медведев отметил, что по дороге на заседание обнаружил — центральный планировочный район от снега не расчищен. «Мы сегодня оказались в зимней сказке,— пошутил депутат.— Надеюсь, что город будет убран, чтобы зимняя сказка не переросла в целую зиму». Депутаты пообещали, что будут следить за этим вопросом.

«Я хочу сказать, что Дмитрий Анатольевич — красавец, потому что он показал глубочайшее знание предмета обсуждения»,— подытожил выступление чиновника Дмитрий Малютин.