Минздрав Удмуртии: у пациентов чаще фиксируют случаи антибиотикорезистентности

Жителей Удмуртии призвали не употреблять антибиотики «для профилактики» из-за частых случаев антибиотикорезистентности у пациентов. С таким заявлением выступила врач-инфекционист Республиканской клинической инфекционной больницы региона Наталья Ижболдина, пишет пресс-служба минздрава Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Так, по словам госпожи Ижболдиной, пациенты все чаще употребляют антибиотики для самолечения острых респираторных инфекций, в результате чего происходит «антибиотикорезистентность». Таким образом, для лечения врачам приходится применять все более и более сильные препараты.

«Острые, в том числе грипп и коронавирус, вызываются вирусами. А антибиотики — это антимикробные препараты, созданные для борьбы с бактериями. При лечении вирусных инфекций они бесполезны»,— подчеркнула врач.

Пациентам также напомнили, что даже лекарство, прописанное врачом, нельзя самовольно заменять на другой препарат, нарушать схему и длительность приема.