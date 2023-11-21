На ремонт улицы в Уфе, потратят до 18 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы на аукционе выберет подрядчика ремонта улицы Кольской на участке от улицы Российской до проспекта Октября, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 17,7 млн руб. Работы профинансирует городской бюджет. Итоги будут подведены 22 ноября.

Согласно техзаданию, подрядчик с 20 мая по 23 сентября 2024 года на улице заменит асфальт, установит люки, отремонтирует тротуар и бордюры, нанесет разметку.

Влада Шипилова

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