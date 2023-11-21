Бывший спортивный функционер Прикамья занялся бизнесом по подбору персонала

Бывший директор ГАУ Пермского края «Управление по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий» Евгений Хиль зарегистрировал ООО «Евгеника» и стал его руководителем. Об этом свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Евгения Хиля в соцсети Фото: страница Евгения Хиля в соцсети

Согласно базе данных, организация господина Хиля была зарегистрирована 16 ноября. Основной вид деятельности компании «Евгеника» — деятельность агентств по подбору персонала.

Евгений Хиль — пятикратный победитель первенства России по кикбоксингу, семикратный чемпион России по кикбоксингу, провел свыше 270 боев. Он единственный спортсмен за всю историю, выигравший чемпионат России по кикбоксингу во всех разделах. Ранее господин Хиль занимал должность руководителя ГАУ Пермского края «Управление по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий» с сентября 2021-го по сентябрь 2023 года.