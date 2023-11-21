В Удмуртии наблюдается рост заболеваемости COVID-19

В Удмуртии ситуация по заболеваемости ОРВИ сохраняется стабильной, рассказала заместитель министра здравоохранения региона Марина Петренко. Всего за неделю вирусными инфекциями заболевают порядка 10-11 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Однако вместе с тем растет заболеваемость коронавирусом, так ежедневно появляется около 380 новых случаев. По данным регионального управления Роспотребнадзора в Удмуртии зарегистрировали первый случай лабораторно подтвержденного гриппа А.