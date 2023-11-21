Объем агроэкспорта из Воронежской области в 2023 году может вырасти на треть

По итогам 2023 года в натуральном выражении объем агроэкспорта из Воронежской области может увеличиться на 35-40% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в региональном минсельхозе.

При этом в денежном выражении ожидается сохранение прошлогоднего объема ($570-580 млн).

За девять месяцев 2023 года объем агроэкспорта в натуральном выражении вырос более чем на 30% к аналогичному периоду прошлого года (с 743 до 970 тыс. т). В то же время в денежном выражении он снизился почти на 12% (с $422,5 млн до $373,3 млн). «Основной причиной снижения по сравнению с 2022 годом стоимостного объема экспорта явилось изменение структуры экспортируемой продукции. Поставки за рубеж высокой по цене масложировой продукции сократились более чем на 42%, а экспорт зерна, имеющего меньшую стоимость, увеличился в два раза»,— рассказали в минсельхозе.

По итогам девяти месяцев доля в общем объеме агроэкспорта масложировой продукции сократилась с 55,7% до 33,5%, «прочей» — выросла в 1,7 раза до 22,4%, зерновых — увеличилась вдвое до 19,5%. Также почти на 74% выросли зарубежные отгрузки мясомолочной продукции: теперь в структуре регионального агроэкспорта на нее приходится 5,1% (ранее — 2,8%).

Олег Мухин

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте