Курултай Башкирии намерен увеличить стоимость патента для иностранных работников

Депутаты госсобрания Башкирии планируют внести изменения в региональный закон «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда...». Соответствующий законопроект они рассмотрят на пленарном заседании в четверг.

Документ предусматривает увеличение коэффициента на 2024 год до 1,875. В текущем году он утвержден на уровне 1,725.

С учетом этого показателя фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физлиц для иностранных граждан, работающих в Башкирии по патенту, в 2024 году составит 5,4 тыс. руб. против прежних 4,7 тыс. руб. Такая сумма сопоставима с размером НДФЛ, который будут уплачивать работники сельского хозяйства и строительства.

По данным республиканского министерства семьи, труда и социальной защиты населения, в январе-июле 2023 года средняя заработная плата в строительной сфере составляла 52,6 тыс. руб. (НДФЛ — 6,8 тыс. руб.), в сельском хозяйстве – 38,2 тыс. руб. (НДФЛ — 4,5 тыс. руб.). Таким образом, доходы местных жителей и иностранных работников, выполняющих одну и ту же работу, будут примерно одинаковы, что «обеспечит защиту интересов» граждан республики и «позволит сбалансировать спрос и предложение рабочей силы в случае ее дефицита», считают депутаты.

Повышение стоимости патента увеличит поступления в региональный бюджет на 592,4 млн руб. Коэффициент был рассчитан с учетом планового роста средней зарплаты, которая в будущем году увеличится на 8%.

Наталья Балыкова

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