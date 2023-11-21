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В Казани на новогоднюю программу у Чаши потратят 2,8 млн рублей

Новогодняя программа у Чаши в Казани обойдется более чем в 2,8 млн руб. Тендер опубликован на портале государственных закупок.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Победитель тендера должен организовать площадку для празднования Нового года, установить шатры и другие конструкции, обеспечить видеозапись. В рамках программы необходимо организовать четырехчасовое представление со звездами.

Программа должна быть организована с 29 декабря этого года по 1 января 2024-го.

"Ъ-Казань"

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