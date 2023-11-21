Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали в гипермаркете Краснодара

Сотрудники Росгвардии задержали в краснодарском гипермаркете мужчину, который находится в федеральном розыске. Полиция Адыгеи больше месяца искала 42-летнего беглеца, сообщили в пресс-службе краевого ГУ Росгвардии.

Сотрудники ведомства приехали в гипермаркет после срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Ее нажал работник магазина, который увидел, как неизвестный спрятал под курткой бутылку алкоголя стоимостью 11 тыс. руб. и прошел мимо кассы, заявили в пресс-службе.

Оказалось, что мужчину с начала октября разыскивают по подозрению в совершении кражи. Его задержали и передали полицейским. Ранее фигурант уже был судим.

Вячеслав Рыжков

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