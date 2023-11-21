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В Нижегородской области резко вырос спрос на сборщиков онлайн-заказов

Перед новогодними праздниками в Нижегородской области спрос на комплектовщиков товаров и сборщиков онлайн-заказов вырос более чем в два раза. По данным сервиса по поиску работы HeadHunter, за последние 30 дней бизнес разместил более 900 вакансий по этим специальностям. Это на 114% больше по сравнению с сентябрем текущего года.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Зарплатная вилка на рынке труда Нижегородской области для сборщиков и сортировщиков товаров и подарков сейчас составляет от 45до 85 тыс. руб., что на 6-10 тыс. руб. больше, чем в начале 2023 года.

Между тем некоторые вакансии упаковщиков и комплектовщиков предлагают более высокую зарплату. В частности, можно найти вакансии комплектовщиков с зарплатой до 185 тыс. руб. на руки при условии, что работать придется вахтовым методом.

Андрей Репин

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