Бывшего начальника отдела безопасности соликамской колонии приговорили к условному сроку

Соликамский суд признал виновным в превышении полномочий бывшего начальника отдела безопасности исправительной колонии №1 ГУФСИН по Пермскому краю Артура Хромцова. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Суд посчитал доказанным, что капитан Хромцов необоснованно применил физическую силу к двум осужденным. Представитель гособвинения просил приговорить бывшего начальника отдела безопасности к трем годам лишения свободы. Суд ограничился условным наказанием, приговорив подсудимого к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также ему в течение года запрещено занимать руководящие должности.

Исправительная колония №1 ГУФСИН по Пермскому краю расположена в Соликамске. Учреждение имеет строгий режим содержания, включает в себя транзитно-пересыльный пункт и колонию-поселение. Лимит наполнения колонии — 1,8 тыс. осужденных.