СК возбудил еще два уголовных дела по рынку в Кременкуле

В рамках расследования уголовного дела, связанного с незаконным функционированием рынка в Кременкуле, следователи управления СК России по Челябинской области возбудили еще два дела.

Как сообщают в ведомстве, при расследовании были получены дополнительные сведения о том, что индивидуальные предприниматели и иные лица организовали на земельных участках в Кременкуле рынок без получения необходимого разрешения в органах местного самоуправления. По этому факту СК возбудил дело о незаконном предпринимательстве.

Также Следственный комитет установил, что владелец земельного участка активно привлекал иностранную рабочую силу для работы на рынке, а сами работники жили в общежитии. Обследование этого здания выявило грубые нарушения правил пожарной безопасности, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.

Первое уголовное дело, связанное с работой рынка, было возбуждено по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Сосновского района при предоставлении земельных участков.

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