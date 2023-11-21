25-летнего уральца отправили в колонию на 17 лет за убийство двухлетней девочки

Свердловский областной суд отправил на 17 лет в колонию строгого режима 25-летнего уроженца Березовского Романа Большакова за убийство двухлетней дочки своей сожительцы. По данным пресс-службы суда, его признали виновным по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетней»). Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, гособвинитель просил назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы.

По данным свердловского СКР, ЧП произошло в мае этого года. Мужчина находился в квартире своей сожительницы (матери ребенка) на ул. Парниковая, пока сама женщина была на работе. Суд установил, что мужчина не смог успокоить плачущую девочку и из личной неприязни убил ее, перекрыв рот и нос ладонью. Судебная психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым.

Как уточнили в УМВД России по Екатеринбургу, Роман Большаков официально нигде не работал, ранее не был судим. 21-летняя мама девочки на момент произошедшего работала уборщицей в одной из коммерческих организаций и в качестве подработки продавала мороженое.

Как уточнили в пресс-службе суда, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Ирина Пичурина

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