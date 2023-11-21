С управления водоканализационного хозяйства Богородска взыскали 465 млн рублей

Министерство экологии Нижегородской области взыскало с МУП управления водоканализационного хозяйства (УВКХ) Богородска 465,7 млн руб. Как следует из картотеки арбитражного суда, компенсация взыскивается за причиненный экологический ущерб речке Рязанка.

В нее сбрасываются стоки очистных сооружений Богородска. Как доказало минэкологии, муниципальное предприятия ненадлежащим образом исполняло обязанности по очистке вод городской канализации.

Решение суда вступило в законную силу.

Отметим, что по данным Kartoteka.ru, выручка УВКХ в 2022 год составила 147, млн руб., убыток – 2,3 млн руб.

Роман Кряжев, Ирина Андреева