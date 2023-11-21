«Смесь Трампа и Жириновского»

Бразилия ждет официальных извинений от избранного президента Аргентины Хавьера Милея. Во время предвыборной гонки он назвал своего будущего коллегу — Лулу да Силву — коррупционером. Кроме этого, Милей заявил, что не намерен развивать отношения с соседней страной, а также с Россией и Китаем. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин задумался о том, какие последствия может иметь победа Хавьера Милея для Аргентины и в целом для Глобального Юга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

В Аргентине произошло политическое землетрясение. Во втором туре президентских выборов победу одержал Хавьер Милей — человек столь радикально правых взглядов, что сложно его сравнить с кем-то из действующих мировых лидеров. Если же говорить о руководителях бывших, то на ум приходит Дональд Трамп, хотя во многих отношениях Милей заходит гораздо дальше недавнего хозяина Белого дома.

А кроме того, он популист и скандалист. До такой степени, что напрашивается сравнение с покойным Владимиром Жириновским. Но даже Владимир Вольфович не позволял себе в адрес оппонентов такого потока площадной брани, как человек, который 10 декабря возглавит одну из ключевых стран Латинской Америки.

В ходе избирательной кампании Милей обещал сжечь Центральный банк страны, говорил, что мафия ему ближе, чем государство.

Он собирается отказаться от национальной валюты — песо — и перейти на доллары, распустить десяток министерств, позволить торговать человеческими органами, разорвать экономические связи с двумя крупнейшими партнерами Буэнос-Айреса — Китаем и Бразилией, закрыть музеи, посвященные жертвам военной диктатуры, которая в Аргентине была не менее кровавой, чем режим Аугусто Пиночета в соседнем Чили.

Несмотря на столь экзотические взгляды, несмотря на прозвище «Эль Локо» (Безумный), 53-летний бывший рок-музыкант и экономист не просто победил, а выиграл по всем статьям. Своего соперника, министра экономики Серхио Массу, он опередил на 12%, выиграв в 21 из 24 провинций. Столь уверенной победы не одерживал ни один кандидат в президенты с тех пор, как в 1983 году Аргентина покончила с военной диктатурой и вернулась к демократии.

Главная причина, почему аргентинцы поддержали Милея, — катастрофическая экономическая ситуация. Инфляция 140%, почти половина населения за чертой бедности, колоссальный дефицит госбюджета — таковы итоги правления левых сил, находившихся у власти 16 из последних 20 лет.

Построенную за эти годы систему аргентинцы называют «киршнеризмом» в честь двух президентов: покойного Нестора Киршнера и его вдовы Кристины. Потерпевший фиаско на выборах Масса считался их продолжением, что его и погубило. А Милея воспринимают, наоборот, как антагониста левых, как могильщика их экономической модели.

Главный вопрос в том, насколько радикальным окажется Милей на деле, а не на словах. Надо сказать, что между первым и вторым турами выборов он стал высказываться заметно более сдержанно. Как считается, это было одним из условий поддержки, которую ему оказала третья политическая сила — умеренные правоцентристы, кандидат которых выбыла после первого тура. Без союза с ними Милей едва ли сможет эффективно управлять государством. Хотя бы потому, что в парламенте его сторонники имеют лишь 38 мандатов из 350.

Так что, возможно, наиболее радикальные обещания нового лидера так и не будут воплощены в жизнь. Например, дело не дойдет до полного разрыва отношений с Китаем и с Бразилией, президента которой Лулу да Силву Милей неоднократно называл «коррумпированным коммунистом». А вот планы присоединения Аргентины к БРИКС, о которых говорили как о чем-то неизбежном, при Милее могут и не реализоваться.

Во внешней политике он собирается ориентироваться на США и уже пообещал именно туда (и в Израиль) нанести свой первый визит еще до официального вступления в должность. Впрочем, и с нынешними США, где у власти демократы, у Милея серьезные идеологические разногласия.

Иное дело — Дональд Трамп. Он уже приветствовал успех своего единомышленника, выразив надежду на то, что Милей сделает Аргентину «снова великой». Об этом же говорил и новый президент в своем первом выступлении после победы. От того, как он будет этого добиваться, какую политику проводить, зависит не только будущее самой Аргентины, но и расклад сил в Латинской Америке, да и в целом на Глобальном Юге.

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