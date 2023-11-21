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обновлено 09:01

Главой Оханского округа вновь стал Дмитрий Байдин

Главой Оханского городского округа переизбран Дмитрий Байдин. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Фото: страница Дмитрия Байдина в соцсети

Фото: страница Дмитрия Байдина в соцсети

На пост главы Оханского округа претендовали два кандидата: действующий глава муниципалитета Дмитрий Байдин и его заместитель Михаил Яшин. Кандидатуру господина Байдина единогласно поддержали депутаты местной думы.

Дмитрий Байдин возглавил муниципалитет, когда он был еще районом, в 2015 году. Затем господин Байдин продолжил руководить уже муниципалитетом после его преобразования в округ, избравшись на этот пост в 2018-м.

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